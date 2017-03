Adblockers maken mee de switch van desktop naar mobiel

Het gebruik van Adblock stijgt wereldwijd nog steeds. Adblock op mobiele apparaten is zelfs aan een bijna-verticale klim bezig. Meer mensen dan ooit tevoren gebruiken het internet voornamelijk via hun smartphone, deze internetgebruikers zetten de reclamevrije ervaring die ze op PC hadden gewoon verder op hun gsm of tablet. De mobiele internetmachines waren in 2016 goed voor 62 procent van alle installaties van Adblock software. In België is op 12 procent van alle computers een adblocker geïnstalleerd. Toch is niet alle hoop verloren voor websites die inkomsten uit advertenties halen. Pagefair besluit in haar jaarlijkse enquête bij vierduizend Amerikaanse adblockgebruikers dat 77 procent van hen bereid is om advertenties toe te laten - sommige advertenties althans .

Drie vormen van online reclame zijn aanvaardbaar voor voor 66 procent van de 4000 bevraagden: afbeeldingen en doorspoelbare videoreclame als pre-roll. Pop-up reclame, reclame halverwege videos en advertenties met geluid dat automatisch afspeelt zijn helemaal uit den boze.

Dit zijn de redenen waarom Adblocker in de eerste plaats geïnstalleerd wordt. Volgens Johnny Ryan, head of ecosystem bij Pagefair, kiest vrijwel iedereen voor webpagina's zonder de opdringerige advertenties die het moeilijk maken om de eigenlijke inhoud te bekijken. Advertenties die bezoekers online tracken (volgen) om gepersonaliseerde reclame aan te bieden waren ooit de grootste reden voor het weigeren van reclame. Nu drijven bezorgdheid om malware en het verlangen naar snellere inlaadtijden voor websites, gebruikers evenveel in de armen van een adblocker.

Ook de demografie is veranderd. De leeftijdsgroepen van Adblock gebruikers zijn wereldwijd ongeveer even sterk vertegenwoordigd. Senioren ouder dan 65 lopen langzamerhand in op de 25- tot 34- jarigen, de groep die als eerste adblockers begon in te zetten, begin 2013.

Vriendelijk vragen

Het feit dat adblockers mainstream worden onder verschillende leeftijdsgroepen lijkt een sterke indicatie dat de technologie alleen maar meer gebruikt zal worden in de toekomst.

De oplossing voor adverteerders is volgens Ryan een combinatie van verschillende benaderingen "Aanvaard dat de gebruiker gegronde redenen heeft om advertenties te blokkeren. Gebruik alleen de reclameformats die de gebruiker tolereert: afbeeldingen en doorspoelbare pre-roll." Merken zouden volgens hem actief moeten zijn op the blocked web, met andere woorden: adverteren op plaatsen die niet door adblocking verborgen worden. "Content achter een advertentiemuur (adblocker uitzetten in ruil voor toegang tot de website) zetten werkt bijna nooit, weinig websites hebben content die exclusief genoeg is daarvoor."

De technieken om advertenties toch aan adblockgebruikers te tonen zijn er al een tijdje. Onder andere Facebook en Skype passen deze al toe door de data trackers (meters die voornamelijk tonen hoe vaak een reclameblok wordt aangeklikt) uit te schakelen en de advertentie in feite deel te laten uitmaken van de website, al dan niet met de vermelding dat het om promotiemateriaal gaat. Voor Ryan is dit pas de laatste optie. "Veel beter is een strategie van Trial-and-error waarbij we gebruikers eerst proberen te sensibiliseren door hen het belang van advertenties te tonen. Werkt dit niet, dan geven we de bezoeker de keuze om reclame to blokkeren of niet. Als de gebruiker toestemt en de website niet onmiddelijk verlaat kunnen we langzamerhand overschakelen naar de verplichte advertenties die niet storend zijn."