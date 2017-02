Afschaffing roamingkosten zou Proximus 61 miljoen kosten

Nu de laatste kwartaalcijfers van vorig jaar bekend zijn, blijkt uit een verslag van Tweakers dat het aantal klanten in België en Luxemburg lichtjes steeg voor het vaste internet en digitale tv. Beide services groeien aan met enkele tienduizenden tot 1,49 miljoen tv-abonnementen en 1,92 miljoen klanten voor vast internet. De hoeveelheid klanten voor vaste telefonie blijft de grootst met 2,69 miljoen en maar daalt lichtjes met 8.000. De nettowinst steeg met 8,5 procent tot 523 miljoen euro.

Met de nieuwe regelgeving van de EU mogen telecomproviders geen roamingkosten meer aanrekenen voor telefonie en internet in het buitenland.Sinds 30 april vorig jaar is er een overgangsregeling en deze speelt Proximus nu al parten. Proximus wijdt het verlies in 2016 ook aan aan een daling in de pre-paid abbonnementen en zelfs een verandering in het reisgedrag van haar klanten: "Dit kwam door een daling aan inkomsten uit Prepaid terwijl postpaid inkomsten stabiel bleven en minder gunstig reisgedrag van onze klanten."