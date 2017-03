Beurs wijst BitCoin af

s'Werelds bekendste digitale munteenheid BitCoin mag niet verhandeld worden op de Amerikaanse beurs, dat besliste SEC (US Securities and Exchange Commission).

BitCoin, een zogenaamde Cryptocurrency wordt niet uitgegeven door een overheid en laat gebruikers toe anoniem en rechtstreeks betalingen uit te voeren. BitCoins spenderen of omwisselen voor andere valuta is tot nu toe de grootste moeilijkheid. Slechts een beperkt aantal winkels accepteren BitCoin in ruil voor diensten of goederen. In sommige landen is de munt zelfs verboden.

En juist dat leidde tot de beslissing van de SEC tegen een aandelenfonds waar beleggers kunnen investeren in de waarde van de cryptocurrency zonder zelf BitCoins te bezitten. Het feit dat er geen overheid of zelfs bedrijf gekoppeld is aan de BitCoin maakt het, volgens de SEC, onmogelijk om de waarde van de munt in te schatten. Bovendien vindt de beurswaakhond dat de veiligheidsrisico's te groot zijn. Zo weet niemand hoe gemakkelijk de digitale munt kan worden gestolen of nagemaakt.

Het voorstel op zich is al twee jaar oud en werd ingediend door de tweelingbroers Tyler en Cameron Winklevoss die ongeveer 100 000 van de 21 miljoen BitCoins bezitten. De digitale munt is net zoals bepaalde metalen en grondstoffen eindig: 21 miljoen is het maximale aantal BitCoins dat ooit in omloop kan zijn. De bedoeling van de Winklevoss-broers was om met het fonds een maatstaf te zijn voor de waarde van BitCoin. Zo zou de munteenheid een aantrekkelijker, meer regulier imago krijgen en daardoor stijgen in waarde.