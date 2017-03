Beveiligingsexpert Jonathan Zdziarski gaat voor Apple werken

De Apple expert vond de afgelopen jaren meerdere beveiligingsproblemen en achterpoortjes in het iOS besturingssyteem.

In een blogpost zegt Zdziarski verheugd te zijn om "samen met een groep mensen te gaan werken die enthousiast zijn over het beschermen van de privacy van mensen". Apple blijft opvallend stil over de aanstelling van Zdiarski.

Zdziarski werd bekend als de man die voor het eerst iOS code voor onwikkelaars achterhaalde, nog voor Apple de ontwikkeling van applicaties door derde partijen toeliet. Zelfs nadat Apple haar kit voor app ontwikkelaars vrijgaf bleef Zdiarski een actief lid van de jailbreak groepering, die ijverde om applicaties die niet toegelaten werden in de officiële app store toch beschikbaar te maken voor Apple-producten.

Tot nu was Zdiarski actief als een externe beveiligingsonderzoeker, die onder andere informatie publiceerde over mogelijke achterpoortjes in iOS 7 en de passcode van iOS 8 wist te omzeilen. Vorig jaar ontdekte hij dat het mogelijk is om verwijderde WhatsApp gesprekken terug te halen.

Zdziarski was niet alleen criticus van Apple, op Twitter postte hij regelmatig over diensten waarbij de privacy of veiligheid in het gedrang is. Zijn nieuwe werkgever is wel een stuk strikter wat betreft de communicatie, zo verwijderde Zdziarski zijn huidige Twitter-account al.