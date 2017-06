Alain Stas gaat Sopra Steria Benelux leiden

Alain Stas was de afgelopen 8 jaar directeur van Orange Business Services (OBS) in de Benelux en was ook verantwoordelijk voor een belangrijk deel van OBS's Europese business. Alain Stas kan prat gaan op in totaal meer dan 20 jaar ervaring bij grote ict-spelers, zowel op lokaal vlak als internationaal, bij SAP, CA, BEA Systems (nu Oracle) en Digital Equipment (nu HP).

Stas vult bij Sopra Steria de ceo-post voor de Benelux op: een zitje dat vrij komt nu huidig ceo Pascal Henrard doorschuift naar het Europese directniveau. Alain Stas zal vanaf 1 juli zijn nieuwe functie opnemen. Hij zal de Benelux-teams leiden, de algemene bedrijfsvoering coördineren en de lokale activiteiten verder ontwikkelen. Hij rapporteert aan Pierre-Yves Commanay, directeur Europe van de Sopra Steria Group.

Alain heeft een goed begrip van internationale business, heeft een brede opleiding en is een echte teamspeler die ervan houdt om mensen te verbinden en innovatie te stimuleren. Tijdens zijn vrije tijd is Alain Stas (53) een familieman, geniet hij van een goed boek en is hij een gepassioneerde skiër en loper. Sopra Steria telt in totaal zo'n 40.000 medewerkers in meer dan 20 landen en draaide in 2016 een omzet van 3,7 miljard euro.