Arnaud Bacros gaat enterprise-divisie van Dell EMC BeNeLux leiden

Bacros startte zijn carrière in 1995 in sales bij de bank ING. Vanaf 2000 begon hij aan zijn job als account manager bij het technologiebedrijf Dell EMC, en in 2013 werd hij country manager en vervolgens managing director enterprise van de BeLux-tak. Hij kreeg die functie toen Dell en EMC fuseerden in 2016. Vanaf nu bestrijkt de verantwoordelijkheid van Bacros de hele BeNeLux-regio.

"We zijn verheugd dat Arnaud Bacros zijn huidige rol zal uitbreiden en onze Enterprise-teams zal leiden in Nederland, Luxemburg en België", verklaart Stephane Pate, Vice President van Dell EMC.

Bacros reageert tevreden op zijn nieuwe rol. "De timing is voor zowel Dell EMC als voor mij optimaal. We hebben het afgelopen decennium een weg afgelegd met veel interessante overnames. [...] Ik vind het een ongelooflijk voorrecht om de divisie verder te leiden in de BeNeLux."