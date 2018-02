Benny Moonen gaat Devoteam België leiden

Devoteam is een Frans IT-consultancybedrijf. Benny Moonen werkte er al sinds 2012 als COO, maar nu promoveert hij tot algemeen directeur. Moonen startte zijn carrière als system architect bij Siemens, en ging in 2007 aan de slag bij Devoteam als product manager. Binnen het bedrijf promoveerde hij eerder al tot sales manager voor Telecom en Media, en daarna begon hij aan zijn job als COO.

"Mijn voorganger Geert Stragier, Olivier Potmans - mijn opvolger als operationeel directeur - en ikzelf werken al jarenlang nauw samen, wat de continuïteit voor onze klanten en de ruim 300 medewerkers in België verzekert", zegt Benny Moonen. "Geert Stragier blijft ook actief als regional director voor Belux."

Samen met de rest van het managementteam doet Moonen ook nieuwe beleidsplannen uit de doeken die hij wil realiseren tegen 2020. "Devoteam telt momenteel bijna vijfduizend medewerkers. De beoogde omzetgroei van 555 miljoen euro in 2016 naar 1 miljard euro in 2020 zal gepaard gaan met verdere radicale investeringen in onze digitale competenties, klantgerichte innovaties en strategische partnerships."

Ten slotte maakt de nieuwe algemeen directeur ook overnameplannen bekend in ons land. "We werken in België onder meer voor grote bedrijven en organisaties zoals BNP Paribas Fortis, Engie, Proximus, het Riziv, Smals en Telenet. [...] Aan de hand van gerichte overnames in België willen we graag onszelf versterken in onze kerndomeinen."