Beveiligingstopmannen van Facebook, Google en Twitter stappen op

Het is een lastige tijd voor menig beveiligingsexpert bij een sociale mediasite. Op korte tijd valt het op dat er verschillende koppen rollen bij topmannen van Facebook, Google en Twitter. De C4's werden ingediend op een moment waarop alle aandacht van overheden juist gericht is op veiligheid en privacybescherming.

Onenigheid bij Facebook

De eerste die opstapte was Alex Stamos, beveiligingsdirecteur bij Facebook. Eergisteren raakte bekend dat de man opstapte, omdat hij het niet eens was met de manier waarop Facebook nepnieuws wil tegengaan.

Het grootste sociale netwerk van de wereld kreeg al langer kritiek op de manier waarmee het met schadelijke content omspringt. Het is ook duidelijk dat er wel meer onenigheid is binnen het bedrijf. Onlangs gaf Brian Fishman, Facebooks leidinggevende manager voor anti-terrorismemaatregelen toe dat het bedrijf veel meer moet doen.

Nauwe schoenen

Volgens The New York Times werd het takenpakket van Stamos al in december overgedragen. Onder meer topman Mark Zuckerberg en operationeel directeur Sheryl Sandberg zagen de man niet graag vertrekken, en hij werd overgehaald om nog ten minste tot augustus bij Facebook te blijven.

Ondertussen is de situatie bij Facebook er alleen maar complexer op geworden door het schandaal met Cambridge Analytica en de Amerikaanse verkiezingen. De ogen van verschillende overheden zijn momenteel op Facebook gericht, en Mark Zuckerberg wordt gevraagd om verantwoording af te leggen.

opgestapt na carrière van 11 jaar

Enkele dagen na Alex Stamos heeft ook Michael Zalewski, directeur van informatiebescherming bij Google, zijn ontslag gegeven. Het is niet helemaal duidelijk waarom de man opstapt, maar op zijn Twitter-pagina verklaart hij het volgende: "Na bijna elf jaar, vertrek ik bij Google tegen het einde van de maand. Het was een leuke periode."

So, after almost 11 years, I'm gonna be leaving Google by the end of the month. It's been a fun ride. — lcamtuf (@lcamtuf) March 21, 2018

Het is op zijn minst gezegd opvallend dat het hoofd van informatiebescherming na meer dan tien jaar dienst juist in deze periode zijn vertrek bevestigt. Zalewski was wel niet het hoogste in rang bij Google, want die rol behoort toe aan Gerhard Eschelbeck, vice president van beveiliging.

Start-up beginnen

De laatste topman die zopas zijn vertrek heeft aangekondigd, is Michael Coates. De man was hoofd van informatiebeveiliging bij Twitter. Hij was sinds 2015 actief bij het sociale netwerk. Volgens Coates had hij zijn vertrek al wel drie weken gelegen intern bekend gemaakt.

"Twitter was een ongelooflijke periode, maar zoals ik intern enkele geleden heb aangekondigd, zit mijn tijd erop. Ik laat met opgeheven hoofd een sterk beveiligingsteam achter", schrijft hij in een tweet. Coates laat de grote bedrijven achter zich en kondigt aan dat hij een start-up uit de grond wil stampen.