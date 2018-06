Bouke Hoving is European CIO of the Year

Voor de achtste keer bracht netwerkvereniging CIONET een panel van experten samen om vijf winnaars te halen uit een lijst van 23 finalisten uit 8 Europese landen. Onder de finalisten drie Belgen: Bjorn Van Reet (CIO van Kinepolis en de Data News CIO of the Year 2017), Nick Marly (CIO RIZIV/INAMI) en Frans Temmerman (CIO Securex).

Bouke Hoving, executive vp networks & IT bij KPN in Nederland, haalde het uiteindelijk als European CIO of the Year, Global responsibility. Emiliano Sorrenti, CIO van Aeroporti di Roma (Italië) en Jaime Sanz García, CIO van Correos (Spanje) werden bekroond tot European CIO of the Year in de categorie 'Regional responsibility' en 'Public sector'. Met Ana Cristina Neves, director of the department of information society aan de Fundação para a Ciência e Tecnologia in Portugal viel ook één vrouw in de prijzen. Zij werd uitgeroepen tot European Digital Leader of the Year.

Met de awards wil organisator CIONET IT business leaders in de kijker zetten die er in geslaagd zijn om de concurrentiekracht van hun bedrijf of organisatie te verhogen door via ICT belangrijke toegevoegde waarde te creëren.