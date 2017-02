Caroline Van Rompuy is nieuwe CIO bij Agfa-Gevaert

Caroline Van Rompuy was tot vorig jaar de emea cio van Axalta Coating Systems: een functie die ze vier jaar lang uitvoerde. Een belangrijke opdracht was aanvankelijk om voor Axalta de nodige it-systemen los te koppelen van DuPont: de chemiereus van waaruit Axalta ontstond. In 2003 startte Caroline Van Rompuy haar lange carrière bij DuPont waar ze al snel verschillende leidende it-rollen kreeg op Europees niveau.

Bij Agfa-Gevaert vervangt Caroline Van Rompuy nu Freddy Van den Wyngaert die wel nog op de achtergrond betrokken blijft bij strategische en innovatieve projecten van de Agfa-Gevaert Group. Gisterenavond werd hij op een event van ADM nog uitvoerig bedankt: het was de laatste Raad van Bestuur waarin Van den Wyngaert zetelde. Eind 2015 gaf hij nog de voorzittersfakkel van CIOforum door aan Erwin Verstraelen. Freddy Van den Wyngaert - in 2008 nog uitgeroepen door Data News tot CIO of the Year - blijft wel nog voorzitter van de European CIO Association (EuroCIO).