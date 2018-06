CEO van Intel moet opstappen

De producent van computerchips kreeg recentelijk te horen dat Krzanich in het verleden een relatie met had met een werknemer. Een lopend intern en extern onderzoek bevestigde dat. Volgens Intel ging het om een relatie met instemming van beide partijen, maar is het managers verboden om een relatie aan te gaan met een werknemer. "Omdat we verwachten dat alle werknemers de waarden van Intel respecteren en de gedragscode van het bedrijf volgen, heeft de raad van bestuur het ontslag van Krzanich aanvaard."

In afwachting van de aanstelling van een nieuwe CEO neemt financieel topman Robert Swan het roer over bij Intel. Krzanich stapt ook op als lid van de raad van bestuur.

Krzanich werd naar de uitgang geleid na een lange carrière bij het bedrijf. De 58-jarige ging er in 1982 als ingenieur aan de slag en werd er in 2013 CEO. Hij leidde het bedrijf tijdens een periode van felle concurrentie en consolidatie in de sector van de halfgeleiders. Krzanich wilde niet alleen op de computermarkt mikken, maar keek bijvoorbeeld ook naar de zelfrijdende auto. Zo was er vorig jaar de miljardenovername van Mobileye.

Het bedrijf smokkelde in de mededeling ook een update van de vooruitzichten. De winst in het tweede kwartaal overtreft met ongeveer 99 dollarcent per aandeel de eerdere verwachtingen. Ook de kwartaalomzet, 16.9 miljard dollar, zou hoger uitkomen. Volledige kwartaalresultaten en aangepaste vooruitzichten voor het volledige boekjaar volgen eind juli.