CEO Xylos geeft na 14 jaar de fakkel door

In de jaarcijfers van 2017(boekjaar tot einde maart) kon Xylos een omzetgroei van 30% noteren tot 40 miljoen euro. Vorig jaar investeerde Xylos nog in IoT-bedrijf Bagaar, dat op zijn beurt Productize overnam. En deze maand opende Xylos nog een kantoor in Gent. Toch beslist Luk Denayer om te vertrekken bij Xylos "De business doet het goed, alle parameters staan op groen. Het schip is op koers en we hebben werk gemaakt van ondernemende, zelfsturende teams. Het moment is opportuun om iets nieuws aan te vatten", laat Denayer weten in een reactie aan Data News. Wat dat wordt, weet hij nog niet. "Een sabbatical alvast niet. Ik ga eerst dit traject goed afsluiten zodat we de continuïteit garanderen voor de klanten. Nadien zal ik met wat recul kijken wat er op me afkomt."

Denayer mag terugblikken op een mooi parcours. De voorbije tien jaar is de omzet bijna verdrievoudigd en groeide Xylos uit tot een bedrijf van 270 mensen. Nog dit jaar wil de groep 50 nieuwe medewerkers aanwerven. Onder zijn leiding kwam er een e-learningmerk (Neo), een appontwikkelingsbureau (IntoApps) en een unified communications-specialist (Inia) bij. Met de investering in Bagaar richt het bedrijf zijn pijlen nu ook op het Internet of Things. Denayer spreekt van een 'multi brand'-organisatie. In het driejarenplan 2021 is er bovendien ruimte voor verdere organische en niet-organische groei.

Bestuurslid Ludo Wijckmans (ex-Microsoft) zal de overgang naar een nieuwe managing director begeleiden. Wijckmans zetelt ook in de raad van bestuur van AXE Investments, onderdeel van de AXE Group met ook Ahlers en Xylos. Hij leidde Xylos al in een vorig leven, tot 2004.