Chantal De Vrieze stopt bij Altran

Het nieuws over haar vertrek werd opgemerkt door L'Avenir. Volgens een bron van de krant zijn de relaties met het management in de Parijse hoofdzetel 'niet altijd even makkelijk voor de Belgen', wat tot het vertrek zou hebben geleid.

Het communicatiebureau van Altran bevestigt aan Data News het vertrek van De Vrieze. De topvrouw werkte sinds juni 2015 voor het bedrijf. Daarvoor was ze ruim tien jaar lang managing director van Econocom Lease, waarbij ze de laatste vier jaar ook Econocom Benelux leidde.