Christel Plessers krijgt Europese IT-rol bij Mercedes-Benz

Sinds 1 mei is het expat-avontuur van Christel Plessers ten einde. Ruim vijf jaar werkte ze hoofdzakelijk vanuit Parijs als cio van de Franse vestiging van Mercedes-Benz. Die job ruilt ze nu in voor een nieuwe verantwoordelijkheid binnen de Europese it-organisatie van de wagenfabrikant. Christel Plessers is er verantwoordelijk voor de it van de West-Europese landen met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Plessers krijgt de uitdrukkelijke taak om een Europees samenwerkingsmodel te implementeren en de lokale applicaties en projecten maximaal te integreren. In die nieuwe job rapporteert ze aan Günther Pauler, verantwoordelijk voor de it in NAFTA (de vrijhandelszone die Canada, de Verenigde Staten en Mexico omvat, nvdr.), en heel Europa. Christels cio-job in Frankrijk wordt voortaan ingevuld door Stéphane Plancque.

Na het behalen van een master in toegepaste wiskunde en een MBA, begon Christel Plessers haar carrière bij Philips in Brussel. In 1990 trok ze naar Interbrew (Anhauser-Buch InBev) waar ze diverse it management functies bekleedde: aanvankelijk in België, maar later ook met West-Europese bevoegdheden. In 2008 stapte ze over naar de Daimler-groep als it director/cio voor Mercedes-Benz BeLux. In 2012 verkaste ze naar Mercedes-Benz France met hoofdkwartier nabij Parijs waar ze als it director/cio de it-organisatie '2.0' op poten zette, de volledige infrastructuur moderniseerde, belangrijke applicatieve business projecten realiseerde en recent ook de transformatie inzette naar 'digital business & it'.