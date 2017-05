Christel Verschaeren trekt naar Digipolis

"Een grote beslissing, maar de uitdaging was er niet meer en ik zag geen mogelijkheden meer om verder te groeien", legt Christel Verschaeren uit waarom ze besloten heeft om IBM te verlaten na een rijkgevulde carrière van 29 jaar. De laatste 4 jaar was ze cio voor IBM Europa, maar haar grote passie ligt toch vooral in digitale transformatie, in business transformation en de impact van die veranderingen op mensen (change management).

"Wetende dat de Stad Antwerpen heel hoog inzet op smart cities, innovatie, digitale transformatie, en BI, was Digipolis voor mij een logische keuze. En als Antwerpenaar heb ik natuurlijk ook een sterke affiniteit met de stad", aldus Verschaeren. Christel Verschaeren neemt de verantwoordelijkheid van client engagement manager op voor het OCMW en Samen Leven van de Stad. Daar komt heel wat it it aan te pas, maar ook een transformatietraject om de it-systemen van de stads- en OCMW-diensten optimaal op elkaar af te stemmen of te integreren.

Toch een hele ommezwaai voor iemand die uit een cio-rol bij een van de grote it-bedrijven komt.

"Maar ik ben zeer tevreden met mijn beslissing. Ik kan iedereen die uitgekeken is op zijn of haar job aanraden de stap te zetten: het geeft je opnieuw zuurstof en ruimte om te groeien", aldus Verschaeren die in 2011 de Jump Wo.men@work award won en die ook zetelt in de raad van bestuur bij X-Fab en iDrops.