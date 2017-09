CIO of the Year 2009: "Kwaliteit blijven garanderen wordt steeds meer een uitdaging"

Christiaan De Backer beschouwt de award die hij in 2009 kreeg als een beloning voor wat hij tot dan toe gepresteerd had bij Belgacom en TeleAtlas. De aanstelling als CIO bij TomTom na de acquisitie van TeleAtlas in dat jaar zal zeker geholpen hebben. "De erkenning gaf ook een boost aan mijn team", zegt Christiaan De Backer. "Het was mede aan hen te wijten dat ik die prijs mocht ontvangen." De impact op zijn loopbaan was eerder beperkt omdat de award weinig zichtbaar was in Nederland. Hij werd wel een belangrijke speler in de digitale transformatie van het Nederlandse TomTom, van een productverkopende organisatie naar een b2b-omgeving. IT maakte het mede mogelijk om die transitie te maken.

Sneller inspelen

De basis van de functie van CIO is volgens Christiaan De Backer dezelfde gebleven, namelijk IT stroomlijnen met de business. "De technologische veranderingen gebeuren wel aan een sneller tempo, waardoor de noodzaak aan beweeglijkheid van het IT-departement steeds groter wordt. Als IT-departement in een technologiebedrijf als TomTom moet je meegaan met de agile productingenieurs. Je hebt minder controle over de veranderingen in productie terwijl je wel dezelfde kwaliteit moet garanderen. Dát wordt steeds meer een uitdaging."

Van uitvoerder naar adviesgever Dat de job van CIO wijzigt, is duidelijk. Door de evolutie om alles in de cloud te plaatsen is er een verschuiving van intern uitvoerend werk in het bedrijf naar extern. "Die trend is onomkeerbaar", legt Christiaan De Backer uit. "Met de komst van nieuwe cloud oplossingen moet je de organisatie opnieuw uitvinden. IT wordt meer een service broker die de business vooral goed begeleidt in het implementeren van die nieuwe technologieën en het onderhoudbaar maken van de oplossingen. Daarbij hebben we steeds meer een adviserende in plaats van een uitvoerende rol. We geven advies hoe interne klanten kosten kunnen drukken, wat betere alternatieven zijn, waar de veiligheidsrisico's zitten enzovoort."

Toegevoegde waarde IT

Het IT-departement moet dus mee-evolueren met de IT-trends. Als deze wijzigen, moet IT zich aanpassen om relevant te blijven. "De CIO staat onder druk, maar dat is niet nieuw," zegt Christiaan De Backer, die altijd bij technologiebedrijven gewerkt heeft. "Het is een kwestie van de toegevoegde waarde van IT te bewijzen. Daarom moet je als CIO de business omgeving en de technologie goed begrijpen en deze op elkaar afstemmen." Een CIO bezit daarom ook de nodige communicatieskills. De verschillende afdelingen in een bedrijf worden immers steeds meer technologiespecialist. "Je krijgt een ander niveau van discussie. In het verleden waren we koning in het land der blinden, maar dat is veranderd. Nu discussieren we niet zozeer over de technologie maar wel hoe we deze kunnen bestendigen in het bedrijf zodat het geen flavor of the day wordt. Het nadeel van technologieën die zo snel op ons afkomen is de vraag welke we precies moeten gebruiken. Er zijn zoveel alternatieven en iedereen heeft zijn voorkeur. Het is aan de CIO om het overzicht te behouden en erop toe te zien dat ze werken in bedrijfscontext."