CIO of the Year 2012: "Heel wat CIO's zullen doorgroeien tot COO of zelfs CEO"

Luc Verbist was van 1998 tot 2016 CIO van De Persgroep. Hij stond achter verschillende overnames en integraties van het bedrijf. In 2012 kreeg hij van Data News de award voor CIO of the Year. "Het is een vorm van erkenning die je meer geloofwaardigheid geeft in contacten met leveranciers en collega's", legt Luc Verbist uit. "Het opent deuren."

Business partner

De voorbije jaren evolueerde de CIO meer naar een business partner. "De CIO is meer dan iemand die louter de IT managet. Hij helpt niet alleen met het digitaliseren van de processen, maar in een aantal gevallen ook van de producten en de diensten." Op IT-vlak zijn er heel wat mogelijkheden die er pakweg tien jaar geleden niet waren. De CIO speelt daar een rol om die mogelijkheden te ontdekken en te exploreren. Luc Verbist geeft het voorbeeld van het bedrijf waar hij nu werkt, Vincotte. "We inspecteren een paar keer per jaar ter plekke de liften. Nu er steeds meer sensoren in de liften zitten, kun je je afvragen of we in plaats van de traditionele keuring niet beter de liften in real-time monitoren door gebruik te maken van de data die de sensoren genereren? Je maakt dan gebruik van internet of things, wat een totaal andere invulling van de dienstverlening is, maar wel hetzelfde einddoel voor ogen heeft: de veiligheid van de liften."

Handschoen opnemen

Het is niet de bedoeling dat de CIO de business rol overneemt, hij moet wel de dialoog aangaan om de business te sensibiliseren zodat deze alle mogelijkheden benut. "En dat is een spanningsveld tussen de business en IT", geeft Luc Verbist toe. "De CIO komt automatisch op het terrein van wat de business traditioneel doet. Of de CIO de handschoen opneemt, hangt voornamelijk af van diens persoonlijkheid. Zelf ben ik grote voorstander van het meedenken en mee-evolueren met de business, maar het is aan de CIO om die kans te grijpen."

Delen CIO's die menen dat als gevolg van de cloud hun verantwoordelijkheden zullen verminderen, denken verkeerd.

Geen vrees voor de cloud

In de toekomst zal technologie zo'n grote factor worden in de bedrijfsvoering, ongeacht de sector, dat heel wat CIO's zullen doorgroeien naar de positie van COO of zelfs CEO. "Vandaag zijn weinig CEO's grondig onderlegd in IT en dat zullen bedrijven zich niet meer kunnen permitteren. Daar zie ik dus een potentieel voor CIO's met ook commerciële en business ervaring." Ten slotte mag de CIO evenmin defensief denken, maar moet hij alle mogelijkheden durven zien. "Neem nu de cloud. Sommige CIO's denken dat daardoor hun verantwoordelijkheden zullen verminderen, maar dat denken ze verkeerd. Ook al kiest het bedrijf voor cloud-oplossingen - wat we bij Vincotte grotendeels ook doen - dan is er nog altijd iemand nodig die alles managet. Belangrijker is om de mogelijkheden van de technologie te blijven vertalen naar de business."