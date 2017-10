CIO of the Year 2015: 'Nog nooit boeiendere tijden geweest dan vandaag om in IT te werken'

De award was voor Peter Bal een erkenning voor de transformatie en de bijdrage van IT binnen Wabco, dat gespecialiseerd is in veiligheidscontrolesystemen voor bedrijfsvoertuigen. "De IT-afdeling is geëvolueerd van een eerder traditionele leverancier van IT-diensten naar een businesspartner die zowel de processen als de toplijn mee heeft getransformeerd." Peter Bal is recent aangesteld om een nieuwe businessunit binnen Wabco te leiden, die gericht is op het leveren van digitale diensten aan hun klanten. "Dat is een illustratie van de toegevoegde waarde of het vertrouwen dat men heeft van de bijdrage van IT binnen het bedrijf," zegt hij.

Kwaliteit wordt steeds belangrijker

De functie van de CIO is de voorbije jaren veranderd. Peter Bal ziet twee wijzigingen. "Bij alle bedrijven neemt het belang van IT toe, in de dagelijkse werking van de organisatie, om productiever te worden enzovoort. Voor IT betekent dit dat kwaliteit steeds belangrijker wordt dan in het verleden. Een onderdeel van kwaliteit is ook beveiliging en continuïteit verzekeren. Daarnaast is er voor de CIO een groeiende opportuniteit om bij te dragen tot de transformatie van de toplijn en het genereren van nieuwe businessmodellen en oplossingen voor klanten die uiteindelijk inkomsten opleveren voor het bedrijf."

In de toekomst zal de CIO in de IT-afdeling meer en meer kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen, gebaseerd op gebruik van big data-technologie, zowel voor intern gebruik als voor externe klanten. Bij al die diensten moet men in de eerste plaats vertrekken van de behoefte, de toegevoegde waarde, de relevantie, het gebruiksgemak en de consistentie voor de klant. "Dat vereist veel interactie en een goede samenwerking met de klanten."

Delen De CIO moet anticiperen op de technologie die op hem afkomt en voldoende creativiteit bezitten om die technologie aan te wenden.

Leiderschap en samenwerking

Peter Bal geeft toe dat de CIO onder druk staat. Net zoals in de consumentenwereld is de aanwezigheid van IT ook in de bedrijfswereld enorm toegenomen. De IT-afdeling of de CIO zijn niet meer de enigen op het speelveld. Peter Bal vindt dat een goede evolutie, want het betekent dat IT belangrijker wordt in de bedrijfsvoering. "Het is een uitdaging, maar wel een mooie. Nog sterker dan het verleden is leiderschap noodzakelijk. De CIO moet anticiperen op de technologie die op hem afkomt en voldoende creativiteit bezitten om die technologie aan te wenden. Dat kunnen zowel opportuniteiten zijn als risico's op het vlak van beveiliging. Anderzijds is er nood aan een goede executie, kwaliteit en beveiliging, zeker wanneer je aan klanten diensten aanbiedt die gebaseerd zijn op IT. Naast een technische achtergrond moet de CIO ook zeer goed kunnen samenwerken, of dat nu intern of extern is. Er zijn nog nooit boeiendere tijden geweest dan vandaag om in IT te werken", besluit Peter Bal.