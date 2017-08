CIO of the Year: Hoe zou het nog zijn met de winnaar van 2008?

De award CIO of the Year in 2008 was voor Freddy Van den Wyngaert een waardering op twee vlakken. In eerste instantie was het een bekroning voor het hele team. "In 2006 zijn we met de transformatie gestart die uiteindelijk in 2007 resulteerde in 3 businessgroepen: Agfa Healthcare, Agfa Graphics en Agfa Specialty Products", legt hij uit. "Die transformatie betekende de introductie van nieuwe technologieën en nieuwe business modellen." Op persoonlijk vlak betekende de award een opwaardering van de functie. "Het belang van de CIO binnen het bedrijf werd groter. In die tijd was het redelijk uniek dat een CIO mee aan het roer stond van een transformatie."

Van interne naar externe focus

De functie van CIO is doorheen de jaren sterk geëvolueerd. Freddy Van den Wyngaert somt de veranderingen graag op aan de hand van 5 C's. "Een eerste C is die van customer," zegt hij. "Vroeger waren de klanten van de CIO's vooral intern te vinden, gaandeweg levert de CIO ook meer digitale diensten aan externe klanten." Dat betekent ook dat de CIO en zijn team nieuwe competenties moeten opbouwen. Het team is niet alleen op de hoogte van de nieuwste technologieën, maar bezit ook soft skills, zoals communiceren met externe klanten. De derde C is cash. "Terwijl kostenreducties de belangrijkste drijfveer waren in die tijd - denk aan de bankencrisis van 2008 - gaat de CIO vandaag cash genereren door digitale diensten aan externe klanten te verkopen." Met de kwaliteitsstandaarden rond ISO 27000 zijn ook de regels rond compliance sterk gewijzigd en is certificatie van het IT-team een must. De 5de C ten slotte, change, is voor Freddy Van den Wyngaert heel belangrijk. "Tien jaar geleden spraken we over veranderingen binnen het bedrijf, bijvoorbeeld door afdelingen te splitsen. Nu komen de veranderingen vooral van buitenaf door joint ventures te vormen, bedrijven komen meer in een ecosysteem terecht. De CIO is hierbij een sleutelfiguur als change agent, niet alleen op technologisch maar ook op business vlak."

Meer verantwoordelijkheden

In de toekomst zullen CIO's zich in die veranderingsprocessen meer en meer gaan bezighouden met digitale diensten. Daar ziet hij twee evoluties. "Ofwel gaat de CIO meer verantwoordelijkheden nemen in de huidige context - bijvoorbeeld shared services - of een overstap doen naar de functie van CEO of COO. Bij banken en financiële instellingen zullen ze zich bijvoorbeeld met operations bezighouden omdat dat grotendeels gebaseerd is op technologie en de IT-systemen. Het is een keuze die de CIO moet maken. Kansen genoeg dus."

CIO of the Year 2008: Freddy Van den Wyngaert Freddy Van den Wyngaert ging in 2000 aan de slag bij Agfa als globale IT-directeur. Zeven jaar later werd hij CIO van Agfa HealthCare en leidde samen met het Agfa HealthCare en globale Agfa business team de transitie van analoog naar digitaal. In 2009 rapporteerde hij als CIO van de Agfa groep aan de CEO. Caroline Van Rompuy volgde Van den Wyngaert op als CIO in januari 2017. Hij is nog steeds part-time actief als adviseur bij digitaliseringsprojecten en ondersteunt de werking van het Belgische CIO netwerk, CIOforum Belgian Business, en het Europese CIO netwerk (EuroCIO).