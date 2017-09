Codit België heeft nieuwe country manager

Het Gentse ICT-dienstenbedrijf Codit heeft een nieuwe country manager. Serge Verborgh was de voorbije jaren services business unit manager bij het bedrijf. Hij neemt zijn nieuwe positie over van CEO Stijn Degrieck, die zich meer op de commerciële en operationele strategie gaat focussen.

Codit is gespecialiseerd in integraties en applicaties op het Microsoft-platform en het bedrijfje is de voorbije jaren sterk gegroeid. Het heeft nu zo'n 140 medewerkers in zeven landen, waaronder België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het is die groei, en de ondersteuning van internationale activiteiten, die tot de nieuwe functie heeft geleid. "De aanstelling van Serge is een logische evolutie in de verdere internationalisering van ons bedrijf," zegt Stijn Degrieck daarover. "Ik ben ervan overtuigd dat hij met zijn ruime kennis en ervaring de juiste persoon op de juiste plaats is. Door zijn benoeming heb ik nu ook meer tijd om mijn taken en rol als CEO op te nemen en om de duurzame groei van Codit vorm te geven."