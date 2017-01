David Van Eynde is Channel Personality 2017

17 awards werden uitgereikt op de Channel Awards: de jaarlijkse afspraak voor distributeurs en resellers. Microsoft ging met het grootste aantal awards aan de haal, maar ook Awingu, HP, Proximus, Cisco, Tech Data, Arrow, Tridis, Conxion, Coolblue en Ingram Micro vielen in de prijzen.

Veerle Fonck van Arrow mag zich dit jaar 'Best Channel Accountmanager 2017' noemen en David Van Eynde krijgt de titel 'Channel Personality 2017'. Hij haalde het in de live voting van Wim Vandebergen (HP) en Patrick Steenssens (Tech Data). Met zijn 31 jaar is David de jongste Channel Personality ooit verkozen - een teken van verjonging in het IT-channel?

David Van Eynde is meteen na zijn studies Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven), aan de slag gegaan bij Proximus in 2007. Hij bekleedde verschillende rollen tot hij in 2014 verantwoordelijk werd voor de ICT Channels. Van 2014 tot 2016 was David ook de managing director van SpearIT: een lokale IT-reseller in Diest en volledige dochter van Proximus. Sinds 2016 is David Van Eynde ook 'head of enterprise indirect channels'.