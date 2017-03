Eric Van Bael (ex-HPE) aan de slag bij MCS

Vanaf 3 april wordt Eric Van Bael vp global sales bij softwarebedrijf MCS. MCS is al zo'n 25 jaar actief in facility management en werkplekbeheer in meer dan 60 landen en zet vooral in op het geïntegreerde IWMS-softwareplatform. Dat omvat een reeks mobiele apps en analysetools waarmee vastgoedbeheerders en facility managers inzicht krijgen in de kosten en de prestaties van het gebouwenportfolio.

Eric Van Bael wordt er nu als vice president verantwoordelijk voor de salesequipes. MCS ging heel uitdrukkelijk op zoek naar "een senior manager met internationale ervaring om de sterke groei verder te ondersteunen en te stimuleren", zegt Koen Matthijs, ceo van MCS. MCS werd pas nog door Deloitte in de 'Technology Fast 50' geplaatst als een van de snelst groeiende softwarebedrijven.

Belgische technologiespeler

Van Bael werkte jarenlang voor EDS waar hij Belgisch managing director was tot de overname door HP. Zo kwam hij aan het hoofd van HP België en Luxemburg dat hij tegen 2014 inruilde voor de positie van vice president commercial & public sector emea. In mei 2016 werd hij uiteindelijk vice president worldwide software services delivery bij HPE, de zakelijke afsplitsing van het oude Hewlett-Packard. Maar na dertig jaar bij de technologiegroep nam Van Bael toch afscheid van HPE. "Na het grootste deel van mijn carrière voor Amerikaanse bedrijven te hebben gewerkt, ben ik erg enthousiast om die ervaring nu ten dienste te stellen van een toonaangevende speler binnen de Belgische technologiemarkt", aldus Van Bael die binnen MCS vooral heel wat innovatiepotentieel ziet rond IoT, big data en smart buildings.

MCS heeft zijn hoofdkantoor in Antwerpen en beschikt over kantoren in Europa, Noord-Amerika en India. Het bedrijf werkt momenteel aan de opening van nieuwe kantoren in Dubai en Singapore.