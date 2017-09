Erwin Verstraelen wordt CDIO bij Havenbedrijf Antwerpen

Deze maand is het exact zes jaar geleden dat Erwin Verstraelen chief information officer bij Aveve werd. Daar heeft hij de transformatie van de it-afdeling aangestuurd. Die functie ruilt hij vanaf 1 november in voor een nieuwe uitdaging bij het Havenbedrijf Antwerpen. Binnen het Havenbedrijf wordt Erwin Verstraelen verantwoordelijk voor alles wat met it en digitale innovatie te maken heeft: een gecombineerde rol als chief digital & information officer.

Verstraelen - transporteconoom van opleiding trouwens - zal bij de Haven van Antwerpen lid worden van een nieuw samengesteld directiecomité onder leiding van ceo Jacques Vandermeiren. Als cdio is het zijn taak zijn om de versnipperde it ondersteuning samen te smelten tot één geïntegreerd team met daarbovenop een duidelijke focus op de digitalisatie van de haven. De bedoeling is om de efficiëntie en betrouwbaarheid van de logistiek in de havens te verbeteren, wat de concurrentiekracht moet ten goede komen.

Voor Erwin Verstraelen bij Aveve aan de slag ging, deed hij enkele jaren ervaring op bij IBM waar hij onder meer op wereldwijde strategische adviesopdrachten werkte. Nog daarvoor werkte hij onder meer bij EMD en KBC. Erwin Verstraelen is ook voorzitter van netwerkorganisatie CIOforum. Hij volgde in 2015 Freddy Van den Wyngaert op.