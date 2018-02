Ex-Spotify-baas gaat TargetSpot leiden

De Radionomy Group is gegroeid uit de Brusselse start-up Radionomy, die een internetplatform bouwde waarop iedereen een gratis radiostation kon opstarten. Sinds de overname van het Amerikaanse TargetSpot, bezit het een eigen reclameregie. Targetspot is sinds twee jaar ook actief in ons land om internet- en mobiele advertentiecampagnes te creëren. Intussen is de Radionomy Group het grootste netwerk van digitale audioreclame in de VS.

Nu kondigt het bedrijf aan dat het de Fransman Yann Thébault aanstelt als Europees directeur van TargetSpot. Thébault, tot midden 2017 nog directeur bij Spotify Europe, ruilt dus de muziekstreamingindustrie in voor de digitale reclamesector. "Ik ben blij dat ik me op dit moment kan aansluiten bij TargetSpot. De ontwikkelingen in de wereld van webradio's, muziekstreaming en podcasts bewijzen dat de consumptiegewoonten op gebied van audio veranderd zijn, waardoor er grote groeimogelijkheden ontstaan voor de Radionomy Group", vertelt hij.