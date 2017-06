Fabrice de Windt ruilt BT in voor Orange Business Services

Fabrice de Windt kan prat gaan op heel wat ervaring in it en telecom. Vooraleer hij bij BT werkte, bekleedde hij al verschillende functies bij onder meer AT&T en HP. Zijn ervaring met internationale bedrijven en multinationals maken van hem de geknipte man om de Europese sales en marketing organisatie bij Orange Business Services aan te sturen, aldus het bedrijf in een persbericht.

De vrijgekomen plaats bij BT is ondertussen ingenomen door Tomas Vanderick. Die startte zijn carrière bij Belgacom als account telecom consultant en werkt al sinds 2005 bij BT Global Services. Daar groeide hij stelselmatig door en was hij al sinds ruim een jaar general manager strategy & solutions Benelux en lid van de Raad van Bestuur.