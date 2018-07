Fusie tussen Bancontact en Payconiq afgerond, Nathalie Vandepeute wordt CEO

In maart kondigden Bancontact en Payconiq aan dat ze samen een eengemaakte betaal-app wilden aanbieden, die "het beste combineert van twee werelden". Zo functioneert Payconiq los van een betaalnetwerk en -terminal; de handelaar krijgt het geld rechtstreeks op de rekening. Anderzijds biedt Bancontact met de betaalkaarten en app een grote reikwijdte bij consument en handelaars.

Beide betaalapps blijven voorlopig apart bestaan, maar de aandeelhouders van beide bedrijven - een resem banken - ondertekenden wel een werkovereenkomst voor een fusie-intentie.

Die is nu afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt de naam Bancontact Payconiq Company en Nathalie Vandepeute komt aan het roer. "Zij zal haar jarenlange ervaring in de bankwereld inzetten om zoveel mogelijk Belgen aan het mobiele betalen te krijgen", klinkt het in een persbericht.

Vandepeute begon haar carrière in de IT-sector. Ze maakte de switch naar ING, waar ze doorgroeide tot commercieel directeur en later tot marketing directeur. Nadien stapte ze over naar BNP Paribas Fortis, waar ze onder meer verantwoordelijk was voor strategische projecten rond betalen.

Kim Van Esbroeck zal binnen het nieuwe bedrijf de rol van Chief Commercial Officer krijgen. Dat is dezelfde functie die ze had bij Bancontact tot ze er begin vorig jaar Kris De Rijck als CEO opvolgde.