'Gebrek aan moderne digitale werkplek jaagt werknemers weg'

Unisys peilde bij 12.000 werknemers in 12 landen waaronder België naar het belang van degelijke digitale tools op de werkplek. De enquête catalogiseerde leiders en achterblijvers op vlak van technologie op basis van hoe de respondenten hun werkgever kwalificeerden.

In ons land uitte meer dan een derde (36%) van de organisaties die achterblijven op vlak van technologie frustratie over hun werkgever. Bij werkgevers die wel mee zijn met de technologie ('technology leaders') is dit slechts 10 % van de werknemers.

Frustratie gelinkt aan personeelsverloop

En wat volgens de onderzoekers alarmerend is: Die frustratie correleert rechtstreeks met het mogelijk personeelsverloop. 10% van de werknemers bij bedrijven die achterblijven, denkt eraan elders te gaan werken. Bij bedrijven die het voortouw nemen in technologie is dit amper 2%. Vooral voor België is dit verontrustend omdat hier slechts 27 % van de respondenten zijn bedrijf tot de technologische leiders rekent. Dat is minder dan het wereldwijde gemiddelde (32 %).

Waar zit het grootste pijnpunt dan? Bij de 'klassieke' bedrijven zijn dat de te gebruiken toestellen. Een derde van deze werknemers klaagt dat hun productiviteit wordt afgeremd door verouderde toestellen. Dat is tweemaal zoveel als degenen die werken voor vooruitstrevende organisaties (16 %). En zo komen we al snel op een discussie over een 'Bring Your Own Device'-beleid (BYOD) en de security. Drie van de vijf digitale werknemers (61 %) die en eigen toestel gebruiken, geeft toe dat ze apps en webtools downloaden die niet worden ondersteund door de IT-afdeling van hun bedrijf. Als reden geven ze aan dat die apps 'beter zijn dan wat hun bedrijf biedt' of dat 'hun bedrijf geen alternatief biedt'.

De toekomst van de werkplek?

Volgens 29% van de respondenten heeft de Artificial Intelligence-technologie de meeste kans als dé opkomende technologie om hun werkomgeving in de komende vijf jaar te transformeren. Ongeveer 22% duidt zelfrijdende voertuigen en biometrie als tweede aan. Hoewel een meerderheid van de respondenten aangaf dat ze deze termen kennen, zei slechts 22% dat ze AI goed begrepen, en 29% zei hetzelfde over zowel autonome voertuigen als biometrie. Belangrijk is dat dit gebrek aan inzicht sterk bijdraagt aan wat mensen geloven over de impact van nieuwe technologie op hun werkplek. Het onderzoek toonde aan dat 34 % van de werknemers bij toonaangevende organisaties van mening is dat technologie en automatisering hun taken in vijf jaar tijd overbodig kunnen maken. Bij bedrijven die op vlak van technologie achterophinken is dit slechts 29 % van de werknemers.