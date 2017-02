Geert Van Hove trekt naar Argenta

Na ruim twee jaar verlaat cio Geert Van Hove de Belgische bank Belfius. Vanaf 1 maart start hij bij Argenta waar hij Dirk Van Dessel opvolgt. Van Dessel was er bijna 8 jaar chief information officer. Van Hove krijgt trouwens een dubbele rol bij Argenta, want hij wordt er meteen ook chief digital officer. Daarmee is ook duidelijk wat de kernopdracht van Van Hove wordt. "Bij Argenta ga ik de bank door een digitaliseringstraject loodsen", zegt Van Hove.

Geert Van Hove was twee jaar cio bij Belfius. Samen met cdo Geert Van Mol maakte hij van Belfius een digitale bank die helemaal 'mobile first' denkt. Specifiek voor dat digitaliseringsproject, werd Belfius eind vorig jaar nog bekroond tot 'ICT Project of the Year' voor 'Large Organisations'. Van Hove zelf was trouwens ook een van de genomineerden in de CIO of the Year verkiezing.

Voor hij bij Belfius aan de slag ging, was hij al vijf jaar lang de cio van Telenet. Midden 2013 groeide hij dan door naar een business transformation functie binnen de Liberty Global groep. Eerder deed hij ook al ervaring op in onder meer de drankensector als internationale cio voor Tropicana (Pepsico) en in cosmetica bij Estee Lauder.