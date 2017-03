Gents softwarebedrijf ADAM overgenomen door Aprimo

ADAM is een Gents bedrijf dat software voor marketingactiviteiten ontwikkeld. Die software moet bedrijven helpen om hun logo's, lettertypes en illustraties te beheren wanneer ze gebruikt worden in een grote verscheidenheid aan output. Onder de bedrijven die van dergelijke software gebruik maken, vindt men onder meer Lego, Philips en IKEA.

Daarmee viste ADAM in dezelfde klantenvijver als Aprimo, een bedrijf dat data analyseert om marketingcampagnes op te zetten. Beide bedrijven werkten in het verleden al samen en daar is deze overname een natuurlijk gevolg van, klinkt het.

ADAM zal volledig integreren in Aprimo, dat haar hoofdzetel in Chicago heeft. Pieter Casneuf, CEO van ADAM, verhuist mee. Hij zal aan het hoofd komen van Aprimo's afdeling Smart Content Solutions en verklaart "heel trots te zijn". Een overnamebedrag werd niet bekend gemaakt.