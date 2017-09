Google haalt mensen bij Skype weg

Het zou gaan om een aantal topmensen die aan Skype werkten. Google zou ze hebben ingehuurd om de eigen communicatiediensten te verbeteren. Het zou gaan om Meet, een dienst voor videoconferenties, en Duo, de app voor videochatten.

Het is onduidelijk hoeveel 'Skypers' overstappen naar Google, maar Variety zegt dat het om tientallen medewerkers gaat. In Stockholm werkten 120 man.

In 2011 nam Microsoft Skype over en maakte van de dienst het belangrijkste communicatiemiddel van het concern. De laatste jaren is het aantal mensen dat aan Skype werkt flink teruggedrongen. Zo werden vorig jaar 520 mensen ontslagen.