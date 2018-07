HeadFirst Source Group neemt sectorgenoot Myler over

Myler realiseert een jaaromzet van ongeveer 200 miljoen euro en bemiddelt gemiddeld circa 2.000 professionals, voornamelijk op IT-gebied. Myler wordt als extra bedrijf toegevoegd aan HeadFirst Source Group NV, naast de bestaande entiteiten HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals. HeadFirst Source Group NV is eind 2016 tot stand gekomen door de fusie van HeadFirst en Source. De groep is vastberaden om ook in ons land potten te breken op de flexibele arbeidsmarkt, zoals u eerder al in Data News kon lezen.

Het in 2009 opgerichte Myler levert diensten aan diverse opdrachtgevers in zowel de profit als non-profit sector, waaronder ASML, Achmea, en het Nederlandse Ministerie van Defensie. De groep ziet door de overname heel wat synergievoordelen maar zeker ook een versterking van de marktpositie. Inclusief Myler (4e kwartaal 2018) wordt de omzetverwachting van HeadFirst Source Group voor 2018 verhoogd van 530 miljoen euro naar 580 miljoen euro. Tegen 1 oktober zou de overname - een 100% aandelentransactie - rond moeten zijn na goedkeuring van de Nederlandse toezichthouder.

In samenwerking met DutchITchannel.nl