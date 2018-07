Adarkar is al de zoveelste topmanager die Uber de rug toe keert. In mei stapte hoofd productontwikkeling Jeff Holden bijvoorbeeld nog op. En vorige week moest het hoofd personeelszaken opstappen na klachten over een doofpotoperatie.

Het vertrek van Adarkar is extra opvallend omdat Uber wel al tijden op zoek is naar een nieuwe financieel directeur. Die functie is al sinds 2015 vacant, wat problemen met zich mee zou brengen voor de beoogde beursgang van de onderneming.