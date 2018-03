Ingrid Gonnissen (Orange) is ICT Woman of the Year 2018

Het is al de tiende editie van She goes ICT. Met het event zet Data News vrouwen in de schijnwerpers die zich onderscheiden in de ict-sector. Gonnissen en Schuurman worden verkozen door de lezers van Data News en een professionele jury bestaande uit ex-winnaars en IT-prominenten.

Ingrid Gonnissen is sinds 2016 chief enterprise officer bij Orange Belgium en was daarvoor ruim dertig jaar aan de slag bij Xerox, waar ze sinds 2011 country manager was. Ze staat bekend als een sterke netwerker met een uitstekende marktkennis.

De topvrouw van Orange haalde het van vier andere genomineerden: Solange De Bondt - de vanuit ICT doorgegroeide HR-directeur bij Laco -, Geertrui Mieke De Ketelaere - de door AI gepassioneerde director Customer Intelligence bij SAS -, Yin Oei - de country director Belgium bij Cegeka die haar carrière aan de helpdesk begon -, en Marijke Verhavert die als Artificial Intelligence program manager bij Informatie Vlaanderen de verschillende chatbot-projecten bij de Vlaamse Overheid in kaart brengt.

Laurence Schuurman

Laurence Schuurman wordt de zevende Young ICT Lady of the Year. Zij is senior consultant bij Capgemini en een van de rising stars binnen het bedrijf. Ze werkte de afgelopen jaren onder meer in Rotterdam en keert op het moment van haar overwinning net terug van bijna twee jaar in New York.

Voor de ICT Woman of the Year nomineert Data News zelf de kandidaten. Kandidaat-Young ICT Ladies mogen zichzelf nomineren. In totaal kreeg onze redactie 53 kandidaturen binnen die de redactie herleidde naar tien genomineerden. Na een online voting bleven nog vijf finalisten over.