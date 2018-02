Irene Veldstra leidt Getronics Benelux

De Nederlandse Irene Veldstra is de nieuwe CEO en ook sales director van ICT-integrator Getronics Benelux. Sinds november nam ze die functies al ad interim waar, sinds het vertrek van Danny Minschart. Veldstra was al eerder aan de slag bij Getronics in 2013 en 2014, maar koos in 2015 voor Orange Business Services als global large account director.

Het merendeel van haar carrière bracht ze echter bij AtoS Origin door. Ze bekleedde er verschillende functies als consultant voor voornamelijk ERP-projecten in onder meer de Verenigde Staten, Nederland en Canada. Tussendoor was ze ook betrokken als consultant voor de implementatie van een ERP-pakket op de Finance-afdeling van WIPO: een agentschap van de Verenigde Naties.