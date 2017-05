Jan Vautmans is nieuwe CEO van Bmatix

In 2015 werd Jan Vautmans al benoemd tot managing partner bij Bmatix. Vautmans heeft meer dan 18 jaar ervaring in procesoptimalisatie en consultancy in business intelligence, zowel bij grote spelers waaronder KMPG en Philip Morris als bij kleinere bedrijven. Bmatix biedt templates voor financiële rapportering, budgettering en consolidatie aan. Onder meer voor de automobielsector heeft het bedrijf een aantrekkelijke end-to-end oplossing rond business intelligence in huis. "Klanten willen met business intelligence bij voorkeur niet van nul vertrekken. Daar spelen wij op in met aangepaste diensten en oplossingen", zegt Jan Vautmans.

Het team telt momenteel 18 consultants in België, naast 5 consultants in het Luxemburgse filiaal. Bmatix levert consultancy services en de eigenlijke technologie, gebaseerd op oplossingen van SAP, SAS, Microsoft en Qlik.