Jean-Pierre Bernaerts zet punt achter IT-carrière

Drie jaar en een half was Jean-Pierre Bernaerts de cio van afvalverwerker Indaver. Maar ook daarvoor bekleedde hij tal van cio-posities of zitjes als it director en it manager, bij onder meer G4S, Java Coffee Group, Sofim, Carestel/Autogrill en Carglass. Maar na 32 jaar was het tijd voor iets anders, geeft Jean-Pierre Bernaerts aan.

Samen met Kristel Discart biedt Bernaerts nu onder de naam DPOffice diensten aan rond de nieuwe Europese 'General Data Protection Regulation', afgekort en beter bekend als de GDPR die op 25 mei 2018 in werking treedt. DPOffice focust op de begeleiding van de juridische en operationele GDPR- implementatie. "Mijn 20 jaar ervaring in it-directiefuncties zal me hier zeker bij helpen", aldus Bernaerts die eerder al bij Beltug betrokken was in een aantal intiatieven rond GDPR.

Bij Indaver wordt de vrijgekomen cio-functie voortaan ingevuld door Stefan Wirth, die ondertussen al aan de slag is in Antwerpen. Stefan Wirth was tot voor kort de it manager van Indaver Duitsland.