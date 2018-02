Kaspersky Lab benoemt Ilijana Vavan tot Managing Director voor Europa

Vavan heeft ondertussen al bijna 25 jaar ervaring in de IT-sector. Ze bekleedde al verschillende leidinggevende posities bij onder andere Saba Software, Juniper Networks, Microsoft en tot voor kort nog bij Kontron, waar ze werkte als Senior Sales Director, verantwoordelijk voor de omzetgroei in Duitsland en Zwitserland.

Van 2010 tot 2012 was Vavan al in dienst bij Kaspersky Lab, toen als Managing Director voor West-Europa. Zelf is Vavan heel erg blij met haar terugkeer naar Kaspersky: 'Het doet mij bijzonder veel plezier terug te keren bij Kaspersky Lab, waar ik een belangrijke rol wil spelen bij het vormgeven van een ongetwijfeld spannende toekomst. Het belang van cyberbeveiliging blijft voor zowel consumenten als bedrijven toenemen, omdat we helaas steeds vaker aanvallen en kwetsbaarheden zien die grote invloed hebben op onze samenleving,' aldus Vavan.