Koen Van Loo is nieuwe CIO bij Renson

Renson, met hoofdkantoor in Waregem, trekt Koen Van Loo aan als chief information officer. Koen Van Loo was lang actief bij ADMB en Partezis vooraleer hij eind november vorig jaar aangetrokken werd door Athena Graphics als chief digital officer.

Bij Renson kiest Van Loo opnieuw voor een cio-functie en krijgt hij een coördinerende rol bij de verdere uitbouw van de digitale structuur van de groep. Koen Van Loo is Handelsingenieur in de Beleidsinformatica en heeft meer dan 20 jaar ervaring met digitalisatieprojecten. Hij startte zijn loopbaan bij het Administratie Centrum Caritas en Sociaal Secretariaat Caritas (later Partezis) in Leuven, waarna hij in 1998 begon bij de hr-dienstengroep ADMB met hoofdkwartier in Brugge. In 2004 werd hij opgenomen in het directiecomité en tot cio benoemd. Het laatste half jaar gaf hij als cdo bij Athena Graphics in Roeselare advies rond diverse aspecten, inclusief de digitale organisatie, van de onderneming.

Koen Van Loo is een netwerker in hart en nieren en een graag geziene gast bij o.a. CIONET (Advisory Board), Beltug (CAB), ADM, SAI en De Hanze. Zijn schaarse vrije tijd besteedt hij graag aan familie en vrienden, een goed boek en af en toe wat lopen "op de prachtige vesten van Brugge", aldus Van Loo zelf.