Kris Verheye trekt naar Econocom

Verheye was tot voor kort bij Huawei verantwoordelijk voor de Belgische enterprise activiteiten waar hij in 2015 aan de slag ging. Eerder was hij een jaar lang coo bij Fujitsu Benelux en werkte hij veertien jaar voor Belgacom (vandaag Proximus) waar hij onder meer Telindus Nederland leidde en vice president Enterprise Business Unit Corporate Division was.

De 48-jarige Verheye wordt voortaan algemeen verkoopsdirecteur bij Econocom. Hij rapporteert daarbij aan Belux-directeur Bruno Ronsse.

"Econocom heeft een lange reputatie in financing en managed services", zegt Kris Verheye. "Vandaag komen daar meer en meer digital solutions bij. De portfolio van unieke diensten waarbij producten, services en financing gecombineerd worden, is een toegevoegde waarde in de digitale transformatie voor onze klanten. Aan die transformatie meewerken, is een uitdaging die mij enorm aanspreekt."

Verheye krijgt meteen versterking in zijn nieuwe job. Jamal Benmoulahoume, die sinds 2005 voor EMC (vandaag Dell EMC) werkt, wordt er verkoopsdirecteur voor de business unit Technology Management and Financing binnen België en Luxemburg. Hij zal daarbij rapporteren aan Kris Verheye.

Benmoulahoume, 46 jaar, kwam meer dan tien jaar geleden bij Dell aan boord als verkoopsdirecteur, maar specialiseerde zich in de jaren nadien in financiering van technologie in Oost-Europa en het Midden-Oosten.