Marc De Groote ruilt Cegeka voor NRB

De Grootte was coo bij Cegeka en wordt nu cco bij NRB. Hij zal de commerciële teams aansturen en rechtstreeks rapporteren aan ceo Pascal Laffineur. Voormalig cco Jean-François Michotte wordt op zijn beurt coo van NRB.

De nieuwe commercieel directeur is burgerlijk ingenieur (VUB) van opleiding en werkte eerst als analist bij CSC. In 1991 maakte hij de overstap naar Callatay & Wouters waar hij in 2007 ceo werd. Vijf jaar later werd hij ceo bij EcoNation en begin 2016 kwam hij aan boord bij Cegeka.

Amper twee weken geleden maakte Cegeka zelf bekend dat De Grootte er vertrok. "Marc en ik gaan in alle vriendschap uit elkaar" liet ceo André Knaepen toen optekenen. Op dat moment was zijn nieuwe bestemming voor de buitenwereld nog niet bekend, nu bevestigt concurrent NRB de overstap.

"NRB is een belangrijke ICT-dienstverlener die vandaag het sterkst staat in Wallonië maar de wil en het potentieel heeft om verder te groeien in heel België en daarbuiten", zegt Marc De Groote. "We hebben alle kaarten in handen om die ambities te realiseren." Zo beschikt het bedrijf over eigen datacenters en sloot het recent nog een partnerschap met IBM.