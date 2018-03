Marc De Groote stopt als COO bij Cegeka

Cegeka is een van oorsprong Belgisch ICT-consultancy-bedrijf dat wereldwijd verschillende takken heeft. De Groote begon er twee jaar geleden te werken, nadat hij eind 2015 de overstap maakte als CEO van EcoNation.

Hij begon zijn loopbaan in 1987 bij CSC als analist, maar het grootste deel van zijn carrière werkte De Groote bij Sopra Banking Software (eerder nog bekend onder de naam Callataÿ & Wouters). Hij begon er in 1991 te werken als program manager, en in 2007 werd hij CEO. Verder is Marc De Groote al jarenlang actief binnen de Belgische technologiefederatie Agoria, waar hij sinds 2016 voorzitter als werkt.

Marc en ik gaan in alle vriendschap uit elkaar", vertelt André Knaepen, CEO van Cegeka, in een persbericht. "Dankzij zijn robuuste netwerk in de zakenwereld kon Marc de voorbije jaren enkele mooie successen neerzetten." Volgens Knaepen zal De Groote Cegeka niet onmiddellijk verlaten. Hij zal eerst nog een reeks projecten afwerken, alvorens hij andere opdrachten opzoekt.

"Ik heb enkele mooie jaren beleefd bij Cegeka. Het is een dynamisch groeibedrijf waar ik me met veel plezier voor heb ingezet, verklaart De Groote. "Ik denk dat we tevreden kunnen terugblikken op een succesvolle samenwerking." Op dit ogenblik wordt Marc De Groote niet vervangen, meldt Cegeka. De operationele taken worden verder uitgevoerd door de verantwoordelijken die aan hem rapporteerden.