Marc Vael trekt naar Esko

In die nieuwe rol zal Marc Vael verantwoordelijk worden voor de security van alle interne it-operations binnen Esko, maar ook voor de security van de eigenlijke producten die Esko wereldwijd levert aan klanten.

"Voor Esko is security altijd al een aandachtspunt geweest. Maar in de hypergeconnecteerde wereld en tumultueuze it-omgeving van vandaag kan er zeker méér gedaan worden om de security nog te verbeteren. Zeker wanneer je het over cloudgebaseerde applicaties hebt die alsmaar meer alomtegenwoordig worden in onder meer print & packaging", aldus Marc Vael.

Esko is een grafisch bedrijf dat zich onder meer in packaging specialiseert. Esko ontstond in 2002 uit de fusie van Barco Graphics en Purup-Eskofot: aanvankelijk onder de naam Esko-Graphics, sinds 2006 onder de naam Esko. Na een samengaan met Artwork Systems Group heette het bedrijf enkele jaren EskoArtwork, maar na de overname door Danaher in 2011 werd het bedrijf opnieuw omgedoopt tot Esko. Het hoofdkantoor is nog steeds in Gent gevestigd. Wereldwijd telt het bedrijf zo'n 1.500 werknemers.

Tot op vandaag is Marc Vael werkzaam bij Smals als ciso voor de klanten en chief audit executive. Sinds 2012 is hij ook voorzitter van de Belgische ISACA-afdeling: een mandaat dat binnenkort wel afloopt. Ook bij SAI Belgium is Vael actief.