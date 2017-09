Margot Lannoy aan het hoofd van Panasonic Benelux

Margot Lannoy is aangesteld als de nieuwe country manager Benelux van Panasonic Computer Product Solutions. In haar nieuwe functie gaat ze de commerciële strategie voor Panasonic bepalen en uitvoeren in de Benelux. "In mijn nieuwe functie wil ik me dan ook vooral richten op het versterken van onze partnerships in deze sectoren en het verder uitbouwen van sectoren zoals logistiek en transport," vertelt Margot Lannoy in een persbericht.

Voor ze country manager werd, werkte Lannoy al zes jaar bij Panasonic als key account manager. Daarvoor was ze onder meer account manager bij Ricoh België.