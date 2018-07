Mark Vanlook wordt algemeen directeur Droneport

Mark zal zijn schouders zetten onder het beheer en de ontwikkeling van Droneport Campus, de bedrijvencampus voor onbemande vliegtuigsystemen en bedrijven in de dronesector. Mark Vanlook is al voorzitter van de Vlaamse dronecluster EUKA en een geboren ondernemer: de ideale man om de Dronepoort bedrijvencampus aan te sturen dus.

Mark Vanlook kwam na zijn studies als burgerlijk ingenieur terecht bij Imec en was er betrokken bij van innovatieve projecten in Leuven en Californië. Na een internationale carrière bij Tractebel en ervaring in tal van managementfuncties, leidde hij in 2016 het Ondernemersplatform Limburg. Als voorzitter van EUKA, heeft Mark een sterk netwerk in de drone-industrie opgebouwd.

Limburg op de internationale kaart zetten

"We hebben de bouwstenen, een landingsbaan, een uniek luchtruim en nu ook een dynamische ondernemer om de Droneport Campus te leiden", zegt Veerle Heeren, voorzitter van de raad van bestuur van de NV Droneport en burgemeester (CD&V) van Sint-Truiden. Mark Vanlook is ervan overtuigd dat Droneport Limburg op de internationale kaart kan zetten. "Drones spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van slimme steden: ze kunnen gegevens verzamelen, parkeergedrag monitoren of een gebied in beeld brengen. Combineer dat met de klassieke luchtvaart en de mogelijkheden zijn eindeloos", aldus Mark Vanlook.

Mark Vanlook zal zich in de eerste fase vooral focussen op de uitbouw van de Droneport Campus. Bedrijven die zich binnenkort op de Droneportsite vestigen, komen terecht op een campus waar zowel start-ups als groeibedrijven hun thuisbasis hebben. De campus opent begint 2019 haar deuren. Naast kantoren, een incubator voor start-ups, testfaciliteiten en een brasserie, biedt de site ook toegang tot een drone-community. Bovendien kunnen dronepiloten er naar hartenlust experimenteren in drie gecontroleerde outdoor testzones. In die zones kan er trouwens hoger gevlogen worden dan normaal toegelaten.