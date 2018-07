Matthias De Clercq van Coolblue naar nexxworks

Vanaf 17 juli gaat Matthias De Clercq aan de slag bij nexxworks als chief commercial officer. Samen met CEO Julie Vens - De Vos en CMO Felix Garriau zal hij de commerciële strategie verder uitwerken. Matthias was de voorbije 7 jaar aan de slag bij Coolblue, waarvan de laatste 2 jaar als manager van Coolblue België. Op die twee jaar tijd groeide het aantal medewerkers van Coolblue België van 100 tot 350.

"In mijn 7 jaar bij Coolblue heb ik geleerd wat het belang is van klantgerichtheid en hoe technologie daartoe bijdraagt. Ik kijk uit naar mijn samenwerking met nexxworks, waar ik de kans krijg om deze inzichten zowel intern als in het uitgebreide netwerk te verspreiden", aldus Matthias De Clercq.