Nieuwe CEO bij Isabel Group

Jean de Crane is 54 jaar oud en heeft een Master in IT. Hij brengt een uitgebreide ervaring met zich mee op CxO-niveau en als bestuurslid van verschillende bedrijven. Hij is ook een erkend expert op het gebied van betalingen. "Jean de Crane heeft de geschikte ervaring en de drijfveer om het bedrijf door de snelle wetgevende en technologische transformatie heen te leiden", zegt Frank Stockx, voorzitter van Isabel Group, in een persmededeling. Om de overgang vlot te laten verlopen, zal huidig ceo Johan De Meyer nog drie maanden aanblijven tot aan de officiële overdracht op 1 augustus.

Isabel Group werd opgericht in 1995 op initiatief van de banken - nog steeds de huidige aandeelhouders - en is uitgegroeid tot de belangrijkste aanbieder van multibancair internetbankieren voor professionele gebruikers in België. Jaarlijks verwerkt Isabel 433 miljoen beveiligde transacties: goed voor in totaal 2.600 miljard euro. Bij het bredere publiek is Isabel Group vooral van Zoomit gekend: de in de internet- en mobiele bankingapplicaties verwerkte dienst om e-facturen te raadplegen en eenvoudig te betalen. Zoomit werkt met 13 Belgische banken samen. Isabel Group draaide vorig jaar een omzet van 58,7 miljoen.