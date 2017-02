Nieuwe ceo bij nexuzhealth

De basis van de nexuzhealth-samenwerking is het bestaande elektronische patiëntendossier (epd) KWS van UZ Leuven. Aan dat epd is jarenlange ontwikkeling en kennis van het UZ Leuven en de partnerinstellingen voorafgegaabn. Cegeka van zijn kant brengt 20 jaar ervaring in met healthcare-oplossingen, vooral in Vlaamse ziekenhuizen.

Gertie Delande moet als nieuwe ceo de joint venture verder doen groeien en het epd verder commercialiseren. Dat betekent ook het toevoegen van nieuwe functionaliteit voor bestaande en nieuwe klanten en de software continu blijven vernieuwen. Gertie Delande (42) is al sinds 2013 eindverantwoordelijke voor de healthcare-divisie van Cegeka. Daarvoor werkte ze vijftien jaar als project en program manager voor de afdeling softwareontwikkeling. Ze heeft een Master Economie en Informatiebeheer op zak van de Europese Hogeschool Brussel en legt verantwoording af aan de raad van bestuur van nexuzhealth.