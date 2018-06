Nieuwe CEO voor dochterbedrijf van UnifiedPost

UnifiedPost is een Belgische fintechspeler die zich laat omschrijven als een "one-stop-shop cloudprovider voor het optimaliseren van de volledige financiële B2B-waardeketen". Dat gaat dus van bestelling, over de facturatie tot de eigenlijke betalingen en met alle mogelijke arbeidscontracten en loonfiches.

De betaaloplossingen werden ondertussen geconsolideerd in een dochteronderneming: PAY-NXT. Dat bedrijf is als gecertificeerd betalingsinstituut in heel Europa actief, en zal vanaf 1 juli geleid worden door Arthur Paijens. Paijens is een ondernemer met een achtergrond in bankieren die eerder ook mee OneLinQ oprichtte, een Nederlands fintech-bedrijf dat oplossingen biedt rond betalingen, incasso en cashmanagement. Hij werkte eerder ook internationaal in onder meer de VS, Italië, Frankrijk en Nederland. De taak die de kersverse CEO meekrijgt, is duidelijk: de groei versnellen en tegelijk ook het aanbod aan geïntegreerde betaaloplossingen in de UnifiedPost Group uitbreiden.

De Europese PSD2-richtlijn die nieuwe bankdiensten toelaat, zal die nieuwe betaaoplossingen ook mogelijk maken voor PAY-NXT. PAY-NXT biedt nu al betaaldiensten aan bij bedrijven en organisaties als Aon, Ethias en SABAM.

UnifiedPost kondigde onlangs nog een financieringsronde van 25 miljoen euro aan. Een deel van die middelen zal gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van financiële diensten aan bedrijven en kmo's, maar ook voor verdere internationale expansie. Hans Leybaert, oprichter en CEO van UnifiedPost: "Arthur is een zeer ervaren internationale leider en brengt een schat aan vaardigheden en ervaring met zich mee die ons naar de volgende fase van onze strategische ontwikkeling zal brengen om een ​​van de toonaangevende Fintech-bedrijven in Europa te worden".