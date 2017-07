Nieuwe ceo voor Ordina Belux

Verhaevert komt van CSC & DXC Technology waar hij sinds 2012 general manager insurance was voor België, Luxemburg, Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië. Tussen 2004 en 2012 was hij partner financial services bij CSC. In de jaren daarvoor werkte hij onder meer voor IBM, PwC en KPMG.

De nieuwe topman neemt de fakkel over van Franky Van Damme, die sinds november vorig jaar ceo was voor de Belux-activiteiten. Dat gebeurde nadat Jo Maes, de toenmalige Belux-topman, werd aangesteld tot ceo van Ordina NV, de structuur boven de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse activiteiten. Van Damme zelf was op ad interim basis actief en beëindigt nu zijn activiteiten voor de groep.

Ordina, dat in België en Luxemburg zo'n 700 werknemers tewerkstelt, trekt Verhaevert aan omwille van zijn ervaring in de financiële sector en zijn expertise in het leiden van teams in business consulting, ICT- en outsourcingdiensten. "Ik weet dat de Ordina Benelux-club met Lieven verder aan de toekomst kan bouwen en dat hij met passie en enthousiasme de ambities van Ordina mede zal vormgeven en ondersteunen," zegt Jo Maes, ceo van Ordina nv.