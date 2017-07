Nieuwe ceo voor Vasco

Clements wordt naast ceo ook lid van de raad van bestuur. Hij werkt sinds 2015 voor het bedrijf nadat hij overkwam van Tyco. Eerst als chief strategy officer, om in november vorig jaar Jan Valcke op te volgen als president en coo.

T.Kendall Hunt was ceo van Vasco sinds 2002, hij volgde toen de intussen overleden Mario Houthooft op.

Vasco is vooral bekend van de Digipass, die het vandaag vooral als softwareoplossing aanbiedt, en heeft in ons land een vestiging in Mollem (Asse) en Wemmel. Ongeveer een derde van de zeshonderd werknemers van het bedrijf werkt in ons land. Het bedrijf haalt in het afgelopen kwartaal een omzet van 45,7 miljoen dollar.